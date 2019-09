WASHINGTON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Regierung denkt einem Medienbericht zufolge über die Begrenzung amerikanischer Kapitalströme in Richtung China nach. Entsprechende Diskussionen würden derzeit in der Trump-Administration geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf informierte Personen.

An den US-Aktienmärkten sorgten die Neuigkeiten nur kurzzeitig für Aufregung. Nach einem Abtauchen ins Minus lag der Dow Jones Industrial zuletzt wieder moderat im Plus.