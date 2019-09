Ölpreise geben nach - Hoffnung auf Entspannung am Persischen Golf

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag erneut gefallen - damit sind die Gewinne nach den Anschlägen auf Ölproduktionsanlagen in Saudi-Arabien wieder fast passe. Am Markt wurde die Verluste am Freitag mit Berichten über eine begrenzte Waffenruhe in Teilen des Bürgerkriegslands Jemen begründet. Der Konflikt im Jemen ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Spannungen in der ölreichen Region am Persischen Golf. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,95 US-Dollar. Das waren 79 Cent weniger als am Vortag.

Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 56,16 Dollar. Damit sind die Ölpreise fast wieder auf das Niveau zurückgefallen, das sie vor den Anschlägen auf wichtige Produktionsanlagen in Saudi-Arabien vor zwei Wochen hatten. Kurz nach den Angriffen hatten die Preise wegen der Furcht vor längeren Engpässen deutlich gestiegen - so kostete zum Beispiel ein Fass Brent zeitweise mehr als 70 Dollar.