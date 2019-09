Der heutige Handelstag begann ruhig, aber dann sorgten (bislang unbestätigte) Berichte, wonach die Trump-Adminstration Investmentbeschränkungen für US-Firmen erlassen wolle sowie chinesische Firmen von US-Börsen ent-listen wolle, für Turbulenzen an der Wall Street. Sollten diese Berichte stimmen, rückt ein Deal in immer weitre Ferne! So oder so: der Handelskrieg der USA mit China ist nun voll im Bewußtsein der Amerikaner angekommen - sie senken ihre Ausgaben und erhöhen ihre Sparquote aus Sorge um die ökonomischen Folgen des Handelskriegs. Trump versucht mit seiner Zoll-Politik eine Art Neo-Merkantilismus (also die Rückkehr der Produktion in die USA) - aber das ist zum Scheitern verurteilt! Dass der Versuch scheitern muß, hat auch mit Gold zu tun..

Das Video "Handelskrieg, Amerikaner - und Gold! sehen Sie hier..