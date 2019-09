1 Dividendenaktie mit stabilen 10,48 % Dividendenrendite, die möglicherweise vor dem Turnaround steht!

Ein Blick in die Historie!

Wie wir mit Blick in die Dividendenhistorie dieser Dividendenperle feststellen können, gibt es hier gewiss so einiges, das Investoren gefallen dürfte. So hat Imperial Brands seine eigene Ausschüttung mindestens in den vergangenen elf Jahren nicht gesenkt sowie stetig erhöht. Sprich, selbst in der letzten Finanzkrise lauerten hier stabile und wachsende Ausschüttungen für die Investoren, was definitiv ein bemerkenswert stabiler Lauf gewesen ist.

Möglich gemacht hat das insbesondere die Dividendenpolitik des Unternehmens in den vergangenen Jahren. So sah diese Richtlinie vor, die eigene Dividende konsequent um 10 % pro Jahr zu steigern. Eine Messlatte, an die sich Imperial Brands in den letzten Jahren definitiv gehalten hat, was nun allerdings an seine Grenzen stößt.

Nichtsdestoweniger möchte Imperial Brands nicht mit dem Dividendenwachstum aufhören, sondern lediglich flexibler werden. So spricht das Management davon, dass das Wachstum der Ausschüttungen künftig abhängig von der geschäftlichen Entwicklung sein werde. Zwar dürfte das einen gewissen Rückschritt beinhalten, denn die Zigarettenindustrie macht aktuell definitiv keine leichte Zeit durch. Allerdings spricht das Management immer noch von Wachstum, was hier wohl noch immer latent bis moderat wachsende Ausschüttungen in Aussicht stellt. Somit hat Imperial Brands angesichts der aktuell hohen Dividendenrendite möglicherweise nichts von seinem Charme verloren.