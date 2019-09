Nel Asa – das kam fast mit Ansage…

Nel Asa gehörte in dieser Woche mal wieder zu den volatisten Titeln. Die Aktie stieg auf 0,84 Euro. Für gute Stimmung sorgt der geplante Bau einer neuen Fabrikanlage und die vollen Auftragsbücher. Dennoch – die Aktie ist sehr teuer und ein riskanter Zock auf die Zukunft der Wasserstoffmobilität war angesagt. Wir empfahlen kurzfristig für Trader den Turbo-Bear HZ2JTP ( Kurs aktuell 0,8 Euro) mit einem Kursziel von 1,10 Euro im Schein. Unsere Sentiment-Indikatoren schlugen klar Alarm, dazu unsere weiteren Daten. Dieses Kursziel ist mit 1,16 Euro schon übertroffen – mehr als 30% Gewinn in 3 Tagen mit Nel. Diesen Trade gibt’s noch einmal hier – ansonsten haben wir alles in den Turbo-Bereich verlagert. Dort gibt es täglich Tradingideen wie Nel Asa und seit Start Anfang August hat das gesamte Depot schon 21% erzielt. Von knapp 40 Trades gingen 34 auf. Abonnieren Sie hier, 14 Prozent hat das Depot seit Beginn im August zugelegt. Bis 30.09 noch zum Jubiliäumspreis – 1 Jahr Videonewsletter – danach teurer…