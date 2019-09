Am Mittwoch gab es den ersten Einschlag und schon zittern bei manchem die morschen Knochen, so könnte man meinen. Das Thema zur Entwicklung der Edelmetalle wird aktuell fast so emotional geführt wie die Klimadebatte. Logik und Sachlichkeit sind aus dem Fenster und fast schon religiöse Ansichten und vor allem Hoffnungen zum weiteren Verlauf werden in den Vordergrund gestellt. Hier geht es nicht darum was SIE oder andere Anleger wollen und sich gerne wünschen, sondern was die Charttechnik und der Marktverlauf klar aufzeigen.

Unser Trendwende-Zielbereich im Gold (gelbe Box im Chart) wurde erreicht. Der Markt hat daraufhin einen ersten Impuls-Abverkauf eingeleitet. Wir konnten rechtzeitig am Mittwoch noch einen weiteren Teil unserer Positionen mit Gewinn abstoßen.

Damit haben wir über die Bandbreite von Gold, GLD und Silber bei den letzten 14 Trades ausnahmslos nur Gewinne erzielt. Das ist auch in unserer Firmengeschichte ein Novum. Ich zitiere zur aktuellen Einschätzung aus unserem Update: