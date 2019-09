Bitcoin - Der Count-Down - BTCUSD

Der Bitcoin ist am 24.09.2019 aus der übergeordneten Dreieck-Formation ausgebrochen und jeder der sich rechtzeitig positioniert hatte, konnte von dem über $1.000 Rutsch profitieren, zumindest konnte ich das an den Rückmeldung rauslesen, die per Telegram und via TradingView zurück gekommen sind. Heute ist also seit dem 11. September mal wieder der Bitcoin per Video dran zu beobachten und zu besprechen.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de