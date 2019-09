Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hatte die Aktie die Chance, einen eminent wichtigen Widerstandsbereich aus dem Weg zu räumen. Nach zähem Ringen gab sie zuletzt klein bei und drehte nach unten ab…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 22.09. hieß es u.a. „[…] Sollte es zu einem Ausbruch über die Zone 125,0 / 127,0 US-Dollar kommen, würden sich mit den Zonen um 130,0 US-Dollar und 134,0 US-Dollar zwei potentielle Zielbereiche aktivieren. Ob es dem Wert jedoch gelingen wird, den massiven Widerstandsbereich 125,0 / 127,0 US-Dollar zu knacken, wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Ölpreise abhängen. Nachdem diese infolge der Drohnenangriffe auf die saudi-arabischen Ölanlagen vom 14.09. zunächst in die Höhe schossen, ist hier mittlerweile eine leichte Beruhigung der Lage zu beobachten. Die Situation in der Region ist jedoch fragil, sodass es jederzeit zu einer weiteren Eskalation kommen kann. Aus charttechnischer Sicht bleibt festzuhalten: Die Aktie muss über die 127,0 US-Dollar, um weiteres Aufwärtspotential zu generieren und sollte idealerweise nicht mehr unter die Zone 122/120 US-Dollar abtauchen, um den Druck auf den Widerstandsbereich aufrechtzuerhalten.“



Der Wert ist mittlerweile unter die 120,0 US-Dollar abgetaucht und läuft nun Gefahr, seine 200-Tage-Linie signifikant zu unterschreiten. Ein Test der zentralen Unterstützung von 115,0 US-Dollar zeichnet sich ab. Sollte es darunter gehen, ist eine Neubewertung unerlässlich.

Dass es der Chevron-Aktie zuletzt nicht gelang, Akzente auf der Oberseite zu setzen, lag an den deutlich zurückgekommenen Ölpreisen und den bröckelnden Aktienmärkten. Beide Themen könnten auch in näherer Zukunft bestimmend bleiben. Insbesondere von den schwächelnden Aktienmärkten geht unserer Meinung nach ein gewisses Risiko aus.

Kurzum: Die Aktie verpasste es zuletzt, mit einem Ausbruch über die Zone 125 / 127 US-Dollar entscheidende Akzente zu setzen und muss sich nun neu aufstellen. Es sollte nicht überraschen, wenn die 115,0 US-Dollar noch einmal einem Test unterzogen würden. Darunter sollte es aber tunlichst nicht gehen.