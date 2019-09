125 Prozent mit fallendem Euro!

Die Notenbanken haben die Geldschleußen wieder weiter geöffnet. Die Zinsen liegen in der Europäischen Union aber mittlerweile klar im negativen Bereich und damit auch deutlich unter denen, welche die US-Notenbank festgelegt hat. Da sich das Geld bekanntlich den Weg der bestmöglichen Rendite bei geringstem Risiko sucht, strömt dieser Fluss aus dem Euro in den US-Dollar. Auch die jüngst beschlossenen Anleihekäufe der EZB sowie der Gedanke um mögliche Aktienkaufprogramme sorgt nicht gerade für Vertrauen in den Euro, so dass dieser seine Talfahrt auch in den kommenden Monaten weiter fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht steht nun mit einem Rücksetzer unter die Region von 1,09 US-Dollar ein weiteres Verkaufssignal an, das dann den weiteren Weg in Richtung des Tiefs vom Januar 2017 bei rund 1,04 US-Dollar eröffnet. Da wir aus fundamentaler Sicht aktuell keine Änderung an den Rahmenbedingungen erkennen können, sondern bei einer weiteren Konjunktureintrübung hierzulande sogar noch mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung der Europäischen Zentralbank rechnen, solllte der Euro auch unter diesem Hinblick die Talfahrt weiter fortsetzen. Nach oben hin präsentiert sich dabei aktuell der nächste Widerstand bei knapp über 1,11 US-Dollar, nach unten hin kann das nachhaltige Unterschreiten der Marke von 1,09 US-Dollar als weiterer Startschuss für einen erneuten Einbruch gewertet werden. Mit dem ausgewählten Put-Optionsschein (WKN ST42WY) haben wir auch in Bezug auf die Laufzeit ein Produkt gewählt, was das erwartete Szenario abdeckt. Der Basispreis liegt dabei bei 1,145 US-Dollar, so dass der Optionsschein aktuell im Geld notiert.