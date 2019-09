RWE unter Zugwang: Diese 4 Rivalen planen Grünstrominvestitionen in Höhe von über 100 Mrd. Euro

Kaum zu glauben: Die Aktie der Resterampe RWE (WKN: 703712) hat sich seit Herbst 2015 glatt verdreifacht. Nun startet die „neue RWE“ als ein führender Betreiber von Windfarmen und Solarparks und ich habe mich mal umgeschaut, was die Konkurrenz so treibt.

Was RWE plant

E.ON (WKN: ENAG99) übernimmt jetzt alle Vermögensgegenstände von Innogy und reicht sämtliche Aktivitäten im Bereich der großtechnischen regenerativen Energieerzeugung an RWE weiter. Damit wird aus der Kohle-und-Atom-Holding wieder ein zukunftsweisendes Unternehmen. Auf einen Schlag wird es zum weltweit zweitgrößten Offshore-Windbetreiber und zum drittgrößten Spieler, was die installierte erneuerbare Kapazität in Europa angeht.

Offensiv will RWE seine Erzeugungskapazitäten ausbauen: allein schon in den USA liegen 8 Gigawatt (GW) an Onshore-Windprojekte in der Pipeline. Netto, also nach Abzug von etwaigen Verkäufen, sollen 1,5 Mrd. Euro in neue Anlagen investiert werden, sodass zumindest volumenmäßiges Wachstum auf viele Jahre hinaus programmiert ist.

Bis Ende 2025 summieren sich die Investitionen voraussichtlich auf rund 10 Mrd. Euro – hört sich im ersten Moment nach richtig viel an, oder? Aber genügt es, um den Anschluss an die Spitze zu halten?

Was die Konkurrenz plant

Es hat sich herumgesprochen, dass Windfarmen inzwischen auch ohne staatliche Subventionen mehr Rendite abwerfen als Staatsanleihen und dass sich gut geführte Unternehmen mit solider Bilanz Geld zum Nulltarif besorgen können. Da kann es kaum verwundern, dass die gesamte Branche Morgenluft wittert und alle Hebel in Richtung Wachstum umlegt.

Die itialienische Enel (WKN: 928624) will schon im laufenden und den beiden kommenden Jahren 10,6 Mrd. Euro in die Hand nehmen, was in etwa einer doppelt so hohen Expansion wie bei RWE entspricht. Die Sparte Enel Green Power, die Nummer 2 in Europa vor RWE, fokussiert sich vor allem auf Wasserkraft, Onshore-Wind und Solar in Regionen Amerikas, in West- und Südeuropa sowie ausgewählten weiteren Ländern.

Was sich schon ziemlich beeindruckend anhört, wird von der Nummer 1 aus Spanien bei weitem übertroffen: Iberdrola (WKN: A0M46B) hat auf dem Kapitalmarkttag im Februar verkündet, dass man den Investitionsplan für den Zeitraum 2018 bis 2022 auf 34 Mrd. Euro aufstocken und auch darüber hinaus mit aller Macht den Ausbau vorantreiben will. Der Vorteil des Versorgers besteht darin, dass er über wertvolle andere Vermögensgegenstände verfügt, die Gewinne abwerfen, und über deren Verkauf die Feuerkraft erhöht werden kann.