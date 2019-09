Unsere letzte Kommentierung zu Kakao überschrieben wir am 12. September noch etwas verhalten mit „Mühsam nach oben“.

Die Erholungstendenzen waren bereits zum damaligen Zeitpunkt nicht zu übersehen, doch bis dahin gestaltete sich die Erholung etwas zäh und mühsam eben. Mittlerweile hat sich das Szenario weiter manifestiert. Zudem konnte der Kakaopreis eine wichtige Weichenstellung vollziehen.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 12.09. hieß es u.a. „[…] In den letzten Handelstagen setzte sich Kakao weiter von der Gefahrenzone (Bereich um 2.100 US-Dollar) ab. Mit aktuell knapp 2.300 US-Dollar konnte der Preis zudem seine 200-Tage-Linie bullisch kreuzen, auch das ist aus charttechnischer Sicht ein weiterer Hoffnungsschimmer. Kommen wir jedoch zunächst auf das aktuelle Quartals-Bulletin von Ende August zu sprechen. Im Mai erwartete die International Cocoa Organization für das Erntejahr 2018 / 2019 (Erntejahr beginnt am 01.10.) noch einen Überschuss in Höhe von 36.000 Tonnen. Das aktuelle August-Bulletin weist noch eine Überschusserwartung in Höhe von 18.000 Tonnen aus. Damit befindet sich der Markt zwar weiterhin im Überschuss, doch ist dieser nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, wie bis zuletzt noch erwartet wurde. Die frischen Daten stützten den Kakaopreis. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, wenn es Kakao gelingen würde, den Widerstandsbereich 2.400 / 2.450 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Auf der Unterseite gilt es weiterhin, die 2.100 US-Dollar zu verteidigen.“

Der aktuelle Kakaopreis von knapp 2.500 US-Dollar gibt uns die Gelegenheit, die aktuelle charttechnische Konstellation neu zu bewerten. Das Widerstandslcuster um 2.400 / 2.450 US-Dollar wurde durchbrochen. Ein frisches Kaufsignal somit aktiviert. Das sollte die Erholung weiter befeuern und den Kakaopreis in Richtung 2.580 / 2.600 US-Dollar „treiben“. In dieser Zone wartet das veritable Doppeltop aus dem Juni und Juli dieses Jahres. Sollte es darüber gehen, könnte über kurz oder lang sogar noch einmal das Hoch aus dem Mai 2018 aktuell werden, das bei knapp 2.900 US-Dollar markiert wurde. Um das kurzfristig sehr bullische Szenario am Laufen zu halten, sollten im Idaelfall nun die 2.400 US-Dollar nicht mehr unterschritten werden.