Unsere letzte Kommentierung zu Weizen überschrieben wir am 30.08. mit „Um einen Boden bemüht“.

Darin hieß es u.a. „[…] Aufwärtsbewegungen dürften vorerst limitiert bleiben. Vorstöße in Richtung 540 US-Cents könnte es dennoch geben. Die aktuelle Korrekturbewegung hat Weizen bereits zu einem Test der wichtigen 460 US-Cents veranlasst. Sollte dieser im weiteren Verlauf nicht halten, ist auch eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 420 US-Cents nicht ausgeschlossen. Der Langfrist-Chart zeigt deutlich, dass sich Weizen bereits seit Jahren innerhalb einer breit angelegten Handelsspanne zwischen 400 und 600 US-Cents seitwärts bewegt. Diese dürfte übergeordnet auch vorerst dominierend bleiben; aktuell sehen wir das Preisband jedoch auf 420 / 540 US-Cents eingeengt.“



In der Folgezeit tauchte der Preis noch einmal unter die 460er Marke ab, kam aber im Bereich von 445 US-Cents zum Stehen, ehe eine Erholung einsetzte. Diese Erholung verpasste es aber bislang, wichtige Akzente zu setzen. So hätte ein signifikanter Ausbruch über die 490 US-Cents gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen – der kurzfristige Abwärtstrend wäre durchbrochen worden und zudem wäre die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt worden.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) vom 12. September im Fokus. Die Veränderungen im Vergleich zum August-Bulletin waren nur leicht. So hob beispielsweise das USDA seine Prognosen für das Erntejahr 2019 / 2020 in Bezug auf die globalen Lagerendbestände von 285,4 Mio. Tonnen auf nun 286,5 Mio. Tonnen an.

Kurzum: Die Erholung bei Weizen hat ein wichtiges Stadium erreicht. Mit aktuell 485 US-Cents befindet sich der Preis noch in Schlagdistanz zur wichtigen 490er Zone. Diese muss überwunden werden, um frische Signale auf der Oberseite zu generieren. Auf der Unterseite gilt es, das Niveau des letzten Bewegungstiefs bei 445 US-Cents im Auge zu behalten.