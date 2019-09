Man muss an dieser Stelle nicht um den heißen Brei herumreden, die aktuell im Edelmetallsektor dominierende Konsolidierung hat auch die Aktie von Yamana Gold erwischt. Bislang verläuft das Ganze in sehr geordneten Bahnen, ob sich die Konsolidierung dennoch zur Korrektur auswachsen wird, könnte sich bereits in den nächsten Handelstagen herausstellen.

Zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche unternahm die Aktie aus charttechnischer Sicht noch einmal den Versuch, das massive Widerstandscluster um 3,80 US-Dollar zu attackieren. Letztendlich scheiterte dieses Unterfangen und die Aktie drehte wieder nach unten ab und nimmt nun den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 3,25 US-Dollar ins Visier. Aus bullischer Sicht gilt es, diese Zone weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Ein wenig Unbehagen verursacht das zuletzt ausgebildete Kursmuster, denn dieses könnte man auch in das Schema einer S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese SKS-Formationen sind potentielle Trendwendeformation. Vor diesem Hintergrund haben die 3,25 US-Dollar als Unterstützung eine noch größere Relevanz. Noch hat sich diese Formation aber nicht bestätigt.

Kurzum: Die Konsolidierung läuft und erreicht nun mit dem Bereich um 3,25 US-Dollar eine „heiße“ Zone. Darunter sollte es nicht gehen. Tritt dieser Fall ein, muss mit einer Ausweitung der Bewegung bis in den Bereich von 2,90/2,80 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite gilt hingegen, dass ein Ausbruch über die 3,80er Marke das Chartbild klären sollte. Auch wenn es bis dahin noch ein wenig dauert, soll nicht unerwähnt bleiben, dass Yamana Gold die Q3-Daten für den 24.Oktober nach Handelsschluss angekündigt hat.