Die Lage am Persischen Golf hat sich beruhigt. Stattdessen schürten zuletzt immer wieder enttäuschende Konjunkturdaten Sorgen auf der Nachfrageseite. Die aktuellen Daten der EIA haben dem Optimismus einen weiteren Dämpfer verpasst. Im Ergebnis hat sich Brent C.O. deutlich von seinem „Übertreibungshoch“ zurückgezogen und nimmt nun eine eminent wichtige Unterstützungszone ins Visier.

Nachdem in der vergangenen Woche (insbesondere in der ersten Wochenhälfte) schwächere Konjunkturdaten den Ölpreisen zusetzten, gab es am vergangenen Mittwoch (25.09.) den nächsten Rückschlag zu verkraften. Statt des erwarteten leichten Rückgangs der US-Rohöllagerbestände stiegen diese nach Angaben der EIA in der Woche zum 20.09. um +2,4 Mio. Barrel an. Zudem wurde die US-Rohölproduktion für die Woche mit 12,5 Mio. bpd angegeben. Die 12,5 Mio. bpd stellen das bisherige Jahreshoch dar und wurden nun zum zweiten Mal erreicht, nachdem dieses Niveau zuletzt in der Woche zum 23.08. markiert wurde. Man darf gespannt sein, wie sich die Ölproduktion in der Woche zum 27.09. entwickelt hat...

Der Ausbruch über die 67,5 US-Dollar fiel letztendlich in sich zusammen. Aktuell steuert Brent C.O. auf die wichtige Unterstützungszone 60,0 / 61,5 US-Dollar zu. Mit Blick auf die jüngste Bewegungsdynamik ist ein Bruch dieser Zone nicht auszuschließen. Das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie ist als ein weiteres Indiz der Schwäche zu bewerten. Sollte es nun auch unter die Zone 61,5 / 60,0 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 56,0 US-Dollar (August-Tief) ausdehnen. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage dürften es Vorstöße auf der Oberseite schwer haben, sich adäquat zu entwickeln.