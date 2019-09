Die Aktie des US-Ölkonzerns verpasste es am Ende, ihre Erholung zu krönen. Ein Blick auf den unteren Chart offenbart die Konstellation.

Ausgehend vom massiven Unterstützungsbereich von 67,0 US-Dollar setzte die Aktie Ende August zur Erholung an. Diese gewann mit den Mitte September anziehenden Ölpreisen noch einmal an Dynamik. Doch letztendlich verpasste die Aktie, mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich von 75,0 US-Dollar das Chartbild weiter aufzuhellen.



Der Bereich von 75,0 / 77,0 US-Dollar ist ein veritables Widerstandscluster, das zum aktuellen Zeitpunkt über die dort verlaufende 200-Tage-Linie noch weiter an Relevanz gewonnen hat. Ein Ausbruch wäre ein wichtiger Fingerzeig gewesen. Doch es kam anders. Die Aktie drehte nach unten ab, bestätigte so noch einmal den Widerstandsbereich. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch die vergleichsweise rasche Beruhigung am Ölmarkt, nachdem die Ölpreise temporär durch die „Decke“ gingen.

Mit aktuell 71,5 US-Dollar steht die Aktie wieder kurz vor der wichtigen Marke von 70,0 US-Dollar. Der Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend (grün) währte nur kurze Zeit und droht nun endgültig zu scheitern.

Kurzum: Die 70,0 US-Dollar stellen eine wichtige Marke dar. Sollte es darunter gehen, könnten rasch die 67,0 US-Dollar und damit die zentrale Unterstützung aktuell werden. Unterhalb von 67,0 US-Dollar wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite sind die 75/77 US-Dollar das Maß der Dinge.