Die Waste Management Aktie lief in der vergangenen Woche täglich gegen ihre 50-Tagelinie an. Sie konnte den Widerstand aber nicht überwinden. Enttäuscht warfen viele Anleger deshalb am Freitag das Handtuch und verkauften die Aktie. Diese fiel daher bis zur Schlussglocke auf 113,59 US-Dollar zurück.

So weit hatte sich der Wert zuvor an keinem anderen Tag der Woche von seinem gleitenden