Nestlé: Vorsicht – es droht gleich am Montag gefährlich zu werden!

In den letzten Tagen konnte sich die Nestlé-Aktie wieder etwas weiter vom EMA50 absetzen und damit die Gefahrenzone ein wenig verlassen. Der flache Aufwärtstrend seit dem Tief vom 16. September bei 96,69 Euro, knapp unterhalb der 50-Tagelinie, konnte fortgesetzt werden und in der Spitze vermochte die Aktie am Freitag bis auf 100,28 Euro anzusteigen.

