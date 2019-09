Anzeige

Zur Monatsmitte erreichte der am 15. August begonnene Anstieg der Siemens-Aktie die Marke von 98,00 Euro. Hier ging der Wert in eine Korrektur über. Diese ließ den Kurs am Mittwoch kurzzeitig unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurückfallen. Es gelang den Käufern jedoch, die Aktie zu stabilisieren und einen sofortigen Wiederanstieg einzuleiten.

Durch diesen hat sich die Aktie zum Wochenende dem Widerstand bei