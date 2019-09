Anzeige

Nachdem die Tesla-Aktie am 12. September auf ein Hoch bei 253,50 US-Dollar ansteigen konnte, ging der Wert anschließend in eine Korrektur über. Diese führte die Aktie in einer hochdynamischen Bewegung unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück, sodass der Kurs im Tief bis auf 218,43 US-Dollar nachgab.

So dynamisch die Aktie zunächst gefallen war, so explosiv meldeten sich die Käufer in der zweiten