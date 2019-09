Die Aktie des britisch-australischen Rohstoffkonzerns stand zwischen Anfang Juli und Ende August dieses Jahres massiv unter Druck. Das Ganze mündete in der Ausbildung eines Bewegungstiefs bei unter 17,0 GBP.

Ein erster signifikanter Vorstoß auf der Oberseite endete schließlich Mitte September im Bereich von 18,4 GBP. Dieser wurde u.a. von dem temporären Höhenflug der Ölpreise gestützt. Mittlerweile hat sich am Ölmarkt die Lage wieder beruhigt und so kam auch die Aktie von BHP Group wieder zurück.

Die aktuelle charttechnische Konstellation offeriert zumindest die Chance auf die Installierung einer Erholungsbewegung. Das zuletzt ausgebildete Chartmuster lässt Interpretationsspielraum. Bislang lässt sich dieses in das Schema einer inversen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation und damit in das Schema einer potentiellen unteren Trendwendeformation pressen. Um dieses Szenario am Leben zu halten, darf die Aktie nicht unter das August-Tief bei 16,7 GBP abtauchen und muss über kurz oder lang über das massive Widerstandscluster 18,0 / 18,4 GBP ausbrechen. Gerade mit Blick auf die aktuell angespannte fundamentale Gemengelage ist dieses Szenario aber noch mit einigen Fragezeichen versehen, doch unerwähnt wollen wir diese Möglichkeit nicht lassen. Oberhalb von 18,4 GBP und unter 16,7 GBP ist eine Neubewertung erforderlich.