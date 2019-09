Es ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit: der Klima- und Umweltschutz! Klima-Gipfel, Klima-Aktionsplan, das Klimapaket der Bundesregierung, Greta Thunbergs Wutrede vor den Vereinten Nationen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht der Klima- und Umweltschutz die globalen Schlagzeilen beherrscht. Völlig zurecht, denn es ist unbestritten – außer von US-Präsident Donald Trump – dass der Schutz unserer Umwelt eines der dringendsten, globalen Herausforderungen unserer Zeit ist.

Doch man darf dabei nicht vergessen: der Klima- und Umweltschutz ist nur einer von drei Bereichen, wenn man Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachten will. Es ist nur das „E“ von ESG (Environment - Social – Governance), mehr nicht. Es muss aber um alle Bereiche gehen, also um den Umwelt- und Klimaschutz, eine soziale Verantwortung und eine gute, nachhaltige Unternehmensführung. So machen wir das auch bei unserem global investierenden Mischfonds, den ‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘.

EU: „Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen“

Und um eine ganzheitliche Betrachtung wird es sich auch in Zukunft bei der Geldanlage in Europa drehen. Geht es nämlich nach den Plänen der Europäischen Union, dann sollen private Investoren jährlich rund 180 Milliarden Euro in nachhaltige Investments stecken. Nur so könnten die Klimaziele der EU noch erreicht werden, heißt es aus Brüssel. Um mehr privates Kapital zu locken, sollen deshalb einheitliche Definitionen und Vorgaben her.

Die Proteste der „Fridays for Future“-Bewegung und die Wahlerfolge der Grünen haben für eine gesellschaftliche und politische Dynamik gesorgt, die bis in Fragen der Geldanlage hineinreicht.. Und so hängt sich inzwischen fast jeder Anbieter von Geldanlagen ein „grünes Mäntelchen“ um. Viele Anleger stehen diesen Offerten aufgeschlossen gegenüber. Einigkeit herrscht insofern bei dem diffusen Wunsch, neben Renditeerwartungen weitere, nachhaltige Kriterien bei Produkten der Geldanlage zunehmend zu berücksichtigen. Gleichwohl herrscht auf Anbieterseite als auch bei Investoren eine Verunsicherung wenn es um die konkrete Umsetzung dieses Anliegens geht. Diese beruht im Wesentlichen auf mangelnder Standardisierung und damit auch Vergleichbarkeit der einschlägigen Kriterien. Deshalb werden die Rufe nach allgemeingültigen Regeln immer lauter. Dem will die EU so bald wie möglich mit ihrem „Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen“ Rechnung tragen. Dies wird künftige Investments in DAX-, MDAX- und alle andere Unternehmen stark beeinflussen.