Um die Überschrift gleich einmal aufzugreifen: Möglicherweise liefert bereits die neue Handelswoche wichtige Anhaltspunkte auf die gestellte Frage. In der abgelaufenen Handelswoche vermochte es der Dow Jones Ind. nämlich nicht, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen.

Die schwachen US-Daten zum Wochenbeginn zogen etwaig vorhandenen Bestrebungen, das Chartbild auf der Oberseite zu klären, gleich einmal den Zahn. Während am Montag (23.09.) die veröffentlichten Markit PMI Dienstleistungen und Markit PMI Herstellung hinter den Erwartungen zurückblieben, gab es bereits am Dienstag (24.09.) mit den Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) den nächsten Rückschlag zu verkraften. Am Donnerstag und Freitag (27.09.) stand dann eine wahre Flut von Daten an. Die Qualität der Daten war unterm Strich aber durchaus ansprechend und trug so zur Beruhigung der Lage bei. Allerdings vermochten es die Daten letztendlich auch nicht, neue Kaufstimmung zu kreieren. Und so waberte der Handelsgeschehen im Dow Jones Ind. die letzten Handelstage vor sich hin…

Neue Woche, neues Glück? Die nächsten Handelstage halten ebenfalls wichtige US-Daten bereit, die die Stimmung der Marktakteure in die eine oder andere Richtung beeinflussen könnte… Hier ein kleiner Auszug:

Montag (30.09.): u.a. Chicagoer Einkaufsmanagerindex

Dienstag (01.10.): u.a. ISM Index für das verarbeitende Gewerbe

Donnerstag (03.10.): u.a. ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Freitag (04.10.): u.a. Arbeitsmarktbericht für September

Die charttechnischen Aspekte hatten wir zuletzt wie folgt zusammengefasst „[…] Der Dow Jones Ind. bewegt sich innerhalb der Zone 27.000 bis 27.400 Punkte und damit innerhalb einer entscheidenden Zone. Ein Ausbruch auf neue Höchststände scheint jederzeit möglich zu sein. Doch so langsam müsste dieser Ausbruch kommen, um das Chartbild zu klären, denn gleichzeitig wirkt der Index mit Blick auf das exponierte Kursniveau doch auch ein wenig „wackelig“ und anfällig für Korrekturen. Insofern sollte ein signifikanter Rücksetzer unter die 27.000er Marke vermieden werden. Sollte es unter die 27.000 Punkte gehen, würden die Unterstützungen bei 26.700 Punkten und 26.450 Punkten in den Fokus rücken.“

Der Index beendete die letzte Handelswoche mit 26.820 Punkten. Damit läuft der Index Gefahr, Kontakt zur unter psychologischen Aspekten wichtigen Marke von 27.000 Punkten zu verlieren. Ein rasches Comeback oberhalb von 27.000 Punkten wäre daher eminent wichtig. Sollte es nun allerdings auch unter die 26.700 Punkte oder gar unter die 26.450 Punkte gehen, ist Obacht geboten. Die aktuelle charttechnische Konstellation sieht „verdächtig“ nach Top-Bildung aus, allerdings fehlt noch die Bestätigung für ein solches Szenario. Vor diesem Hintergrund sollte man aus unserer Sicht den Unterstützungsbereich 26.450 / 26.350 Punkte im Auge behalten…