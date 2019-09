Unsere letzte Kommentierung zu EUR/USD überschrieben wir an dieser Stelle am 23.09. mit „EUR/USD – Ruhe vor dem Sturm?“ und thematisierten darin die damalige, eng begrenzte Seitwärtsbewegung des Währungspaares.

Unter anderem hieß es in der betreffenden Kommentierung „Die letzten Notenbanktermine der Fed und der EZB brachten keine neue Bewegung in das Währungspaar. Die aktuelle Seitwärtsbewegung ist Ausdruck einer gewissen Unsicherheit unter den Marktakteuren. Es bleibt dabei: Sollte der Index signifikant unter die 1,10 US-Dollar, wäre auch eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 1,08 US-Dollar nicht auszuschließen. Hingegen würde ein Ausbruch über die 1,11 US-Dollar die Möglichkeit zu einer (kräftigen) Erholung bieten…“.

Der Euro tauchte unter dem Druck schwacher europäischer und deutscher Daten unter die 1,10 US-Dollar-Marke ab und löste damit die zuvor dominierende Handelsspanne 1,10 / 1,11 US-Dollar auf. Mit 1,091 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung zudem ein neues Bewegungstief. Rückenwind bekam der Greenback insbesondere von den robusten US-Daten, die in der zweiten Wochenhälfte veröffentlicht wurden.

In den nächsten Handelstagen stehen vor allem aus US-Dollar-Sicht weitere wichtige Konjunkturdaten an (sh. Kommentar zum Dow Jones Ind.). Frische Impulse für EUR/USD sind demnach zu erwarten.

Kurzum: Aktuell hat der US-Dollar das Momentum auf seiner Seite und treibt den Euro vor sich her. Die schwache charttechnische Verfassung offeriert unter diesem Aspekt die Fortsetzung der Korrekturbewegung auf die bereits thematisierten 1,08 US-Dollar. Ausdruck der Euro-Schwäche ist zudem die stark fallende 38-Tage-Linie, die darüber hinaus einen gewissen Druck ausübt. Die Korrekturbewegung ist überverkauft, mit Gegenbewegungen muss gerechnet werden. Doch für diesen Fall stellen sich dem Euro massive Widerstände in den Weg. Erst, wenn es ihm gelingen sollte, die Widerstände bei 1,10 US-Dollar und vor allem bei 1,11 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, käme es zu einer Entspannung. Der 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt, wie prekär die Lage für den Euro ist. Die bereits thematisierten 1,08 US-Dollar müssen nicht unbedingt die Endstation der Korrektur sein. Auch ein Durchmarsch in Richtung 1,05 US-Dollar wäre möglich…