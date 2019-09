Die Hängepartie an den Aktienmärkten setzte sich auch in der letzten Handelswoche fort. Die Indizes wirken „unschlüssig“ und sind einerseits nicht in der Lage, auf der Oberseite neues Momentum zu kreieren, anderseits sind sie aber (noch) so stabil, um negativen Einflüssen zu widerstehen. Bezeichnend hierfür war der Verlauf der letzten Handelswoche.



Es fehlte dem Dax die Kraft, den massiven Widerstandsbereich um 12.430+ Punkte aufzubrechen. Die zu Wochenbeginn schwachen Konjunkturdaten kreierten zwar einen Rücksetzer, doch Durchschlagskraft konnte dieser nicht entwickeln. Im Ergebnis spielte sich das Ganze komfortabel oberhalb von 12.000 Punkten ab. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass der Index diese 12.000 Punkte weiterhin verteidigen kann. Anderenfalls könnten Korrekturbestrebungen neue Nahrung erhalten… Der Wochenschluss bei knapp 12.300 Punkten hält den Dax also weiterhin im Spiel.

Schauen wir uns zunächst die unter der Woche veröffentlichten deutschen Konjunkturdaten an. Die am Montag (23.09.) veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für das nicht-verarbeitende Gewerbe fielen enttäuschend aus. Die ifo-Daten am Dienstag (24.09.) schlugen in die gleiche Kerbe. Dass zu Wochenbeginn auch wichtige US-Daten schwächer ausfielen, sorgte für Verunsicherung und initiierte den Rücksetzer vom Wochenbeginn. In Bezug auf die deutschen Daten wurde es im weiteren Verlauf der Handelswoche nicht wirklich besser, aber immerhin sorgten vergleichsweise robuste US-Daten in der zweiten Wochenhälfte für eine gewisse Beruhigung.

US-Präsident Trump stand ebenfalls im Fokus des Handelsgeschehens. Neben einem drohenden Amtsenthebungsverfahren waren es unter der Woche die Aussagen Trumps zum Handelskonflikt mit China, die die Märkte auf Trab hielten. Das Thema wird bis zu seiner endgültigen Lösung (in welcher Art auch immer) die Märkte beeinflussen.

In der neuen Handelswoche könnte es von konjunktureller Seite wichtige Impulse geben. Vor allem auf US-Seite steht eine Vielzahl relevanter Daten an.

Signifikante Impulse wären durchaus willkommen, um das Chartbild zu klären. Der Weg in Richtung des Juli-Hochs (12.650 Punkte) führt nur über den massiven Widerstandsbereich 12.430 bis 12.500 Punkte. Dieser erwies sich bereits zuletzt als Spielverderber. Ob es dem Dax in der aktuellen Gemengelage kurzfristig gelingen wird, die Kraft für einen Vorstoß auf der Oberseite aufzubringen, ist aktuell die große Frage. Solange sich der Index oberhalb von 12.000 Punkten bewegt, hat er aus unserer Sicht zumindest die charttechnische Basis hierfür, um einen Vorstoß in Richtung 12.650 Punkten zu lancieren. Sollte es allerdings unter die 12.000 Punkte gehen, muss die Lage neu bewertet werden.