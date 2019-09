Nach technischen Maßstäben dürfte nun ein vorläufiges Ende der Korrektur aus den letzten sechs Wochen bevorstehen, dass bereits im Freitagshandel mit einem Anstieg zurück an 0,8902 GBP eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. Aus dem Stand heraus sind nun weitere Gewinne zunächst an die mittelfristige Abwärtstrendlinie und das Niveau um 0,8940 GBP möglich, darüber dürfte sich der Euro gegenüber dem britischen Pfund an die runde Kursmarke von 0,90 GBP herantasten. Im weiteren Verlauf könnte ein Anstieg an das markante Widerstandsniveau seit Ende letzten Jahres um 0,91 GBP gelingen und kann über ein kurzzeitiges Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY0Y0 abgedeckt werden. Die Renditechance bis zum letztgenannten Niveau beträgt dann bis zu 65 Prozent. Zu Beginn dieser Handelswoche muss jedoch mit erhöhter Volatilität gerechnet werden, ein Bruch der Septembertiefs würde allerdings sofort wieder Verkäufer auf den Plan rufen und Abgaben in den Bereich von 0,8725 GBP hervorrufen. Insgesamt müssten sich Anleger in einem derartigen Szenario sogar auf Verluste zurück an 0,8655 GB einstellen, ehe Bullen wieder zugreifen und den Euro stabilisieren.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz: