Evotec startet mit guten News in die Woche - Aktie steigt

Aktuelle Indikationen der Evotec-Aktie zeigen nach oben: Nachdem die Biotech-Aktie den XETRA-Handel am Freitag bei 20,48 Euro beendet hatte, liegen die Indikationen am Montagmorgen zur frühen Stunde bei 20,60/20,80 Euro. Auslöser der Gewinne ist eine Meldung des Unternehmens aus Hamburg vom heutigen Morgen. In der Kooperation mit der Indivumed GmbH zur Behandlung von Darmkrebs sei schon nach drei Monaten mit der Auswahl von drei ...