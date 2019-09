Deutsche Telekom profitiert vom starken US-Geschäft

Werbung. Am US-amerikanischen Mobilfunkmarkt macht die Deutsche Telekom seit Jahren glänzende Geschäfte und möchte ihre Stellung durch die Fusion von T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint noch weiter verbessern. Der milliardenschwere Deal ist allerdings immer noch nicht unter Dach und Fach. Zwar haben die Aufsichtsbehörden mittlerweile ihre Zustimmung unter Auflagen erteilt, doch Wettbewerbsklagen mehrerer US-Bundesstaaten dürften die Gerichte noch einige Monate beschäftigen. T-Mobile US will die Fusion erst dann abschließen, wenn alle Hürden aus dem Weg geräumt sind. Laut Analysten wird trotz der behördlichen Auflagen mit Synergien von 43 Mrd. Euro durch den Zusammenschluss mit Sprint gerechnet. Sofern der Deal gelingt, seien zunächst Anlaufkosten zu erwarten, die den Konzerngewinn je Aktie schmälern könnten. Auch die Dividende werde davon unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen, wobei die Unternehmensführung der Deutschen Telekom eine Mindestdividende von 0,50 Euro je Aktie zugesagt habe. Die Letzte Ausschüttung lag bei 0,70 Euro je Aktie und bisher gehen die Analystenprognosen für die nächsten beiden Dividendentermine von weiteren Anhebungen um jeweils fünf Cent aus. Langfristig sei zu erwarten, dass sich die Synergieeffekte und die Fortsetzung des Wachstumskurses positiv auswirken werden.

Welche Bedeutung das US-Engagement für die Deutsche Telekom bereits jetzt erlangt hat, wird beim Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen deutlich. Im ersten Halbjahr 2019 wurden die Hälfte des Umsatzes und gut 45 Prozent des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) jenseits des Atlantiks erwirtschaftet. Und auch die Wachstumsraten waren in den USA wieder einmal am höchsten. Im Vorjahresvergleich kletterten die dortigen Erlöse und das bereinigte Ebitda im Zeitraum Januar bis Juni um 13,6 beziehungsweise 13,7 Prozent. Allein im zweiten Quartal gewann T-Mobile US 1,8 Millionen neue Kunden hinzu.

In Deutschland führen währenddessen die hohen Ausgaben für die 5G-Mobilfunklizenzen und den Netzausbau zu Belastungen. Aber auch die konzernweiten Sechsmonatszahlen bezeichnen Analysten als solide. Der bestätigte Ausblick für das laufende Gesamtjahr stellt ein bereinigtes operatives Ergebnis von 23,9 Mrd. Euro rund drei Prozent über dem Vorjahresniveau in Aussicht. Mit 12,2 Mrd. Euro steht bereits mehr als die Hälfte davon in der Sechsmonatsbilanz. Der Umsatz legte dabei bereinigt um Wechselkurseffekte um 3,2 Prozent auf 39,2 Mrd. Euro zu.