Am Freitag war die Aktie von Heidelberger Druck einer der Top-Titel am Frankfurter Aktienmarkt. Trotz Intraday-Gewinnmitnahmen „rettete” der Aktienkurs mehr als 8,5 Prozent Gewinn auf 1,134 Euro in den XETRA-Feierabend. Nach dem Wochenende notieren aktuelle Indikationen für den SDAX-Wert bei 1,150/1,177 Euro. Mit dieser Entwicklung kommt bei der Heidelberger Druck Aktie das Tageshoch vom Freitag wieder in den Blickpunkt, notiert ...