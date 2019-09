Micron Technology mit deutlicher Gewinnwarnung - Strategische Partnerschaft von Latam Airlines und Delta Air Lines

Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang stand in den USA die Aktie des Chipherstellers Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konzern habe bereits am Donnerstag nach Börsenschluss zum wiederholten Male einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. [ mehr