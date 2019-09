DAX mit Kurslücke

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß für Freitag: "Solange 12.281 (XDAX IKH) per Stundenschluss halten, gibt es Aufwärtschancen bis 12.436 und 12.484/12.500...". In der Realität sprang der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 9:00 Uhr mit einer Kurslücke über 12.300 an und stieg im weiteren Tagesverlauf bis 12.404 und endete bei 12.381, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. [ mehr