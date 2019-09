Nach einem schwachen Wochenbeginn konnten die Anleger am letzten Handelstag die Verluste etwas eindämmen und unter dem Strich mit einem Plus von 0,8 Prozent in den Feierabend gehen. Auf Wochensicht verlor der deutsche Leitindex jedoch 0,7 Prozent auf 12.380 Punkte.

Auf der Tagesebene dürften die Händler nun zwei markante Levels im Visier haben. Stärkere Verkaufsgedanken könnten sich durchaus in Richtung und unterhalb von 12.141 bieten. Bricht der Markt jedoch den 12.495er-Level, rechnen wir stark mit einem Angriff auf den 12.600er Bereich.

Im Stundenchart ist der Abwärtstrend deutlich zu erkennen. Die aktuelle Erholungsbewegung hat Potenzial bis zur Marke von 12.400 Zählern. Gelingt es den Marktteilnehmern den Kurs über die besagte Zone zu hieven, so wäre die Short-Ausrichtung auf dieser Zeitebene dahin. Rutscht der DAX jedoch unter das Tief bei 12.303, so hätten die Shorties eine Trendumkehr vollzogen, ein weiterer Abverkauf wäre mehr als wahrscheinlich.

