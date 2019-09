Goldman Sachs – die Warnung vor dem Crash

Vor einigen Tagen kam Goldman Sachs mit einer spannenden Warnung heraus. Der Oktober dürfte volatil werden und die Aktienmärkte könnten auch noch einmal abtauchen. Daniel diskutiert das hier im wöchentlichen Auftritt bei n-tv. Wir haben uns auch im Exklusivbereich ausführlich mit dieser Einschätzung beschäftigt. Warum Goldman vielleicht wie so oft keinen schlechten Riecher hat, sehen Sie hier im Video. Wir haben uns mit einer Optionsschein-Strategie beschäftigt. Tägliche Videos und Analysen erhalten Sie in unserem Exklusivbereich - hier zu abonnieren. Noch im September bieten wir unseren Börsenbrief zum “alten” Preis an, freuen Sie sich noch über unsere Vorzugskonditionen.