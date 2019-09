Deutz kommt beim Aufbau des neuen China-Jointventures voran. 2021 soll die Produktion starten, so die Planungen. „Im Rahmen der Grundsteinlegung erfolgte am Samstag am Produktionsstandort in Changsha die Vertragsunterzeichnung der Joint Venture Partner Sany und Deutz AG mit Vertretern der Regierung von Changsha”, meldet der Konzern aus Köln am Montag. Die Gründung des Joint Ventures wurde bereits im Juni gemeldet. Von der Provinz ...