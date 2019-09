Am Freitag hat BASF in Belgien einen Kapitalmarkttag durchgeführt. Dort werden die mittelfristigen Ziele des DAX-Konzerns bestätigt. So soll das EBITDA jährlich um 3 Prozent bis 5 Prozent ansteigen. Im Landwirtschaftsbereich soll das Plus bei 5 Prozent liegen. Die Kosten für das Effizienzsteigerungsprogramm liegen bei 800 Millionen Euro bis 1,1 Milliarden Euro. Bisher sprach BASF von 800 Millionen Euro.Bestätigt wird auch der ...