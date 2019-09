Schiffstransporte, Wall of Worry und eine robuste Konjunktur

Zürich (www.aktiencheck.de) - Wir beobachten derzeit ein interessantes Phänomen, das als "Wall of Worry" bezeichnet wird, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Gemeint sei hier eine sehr zurückhaltende Investorenstimmung aufgrund von Rezessionsängsten sowie Bedenken hinsichtlich anderer global relevanter Probleme. [ mehr