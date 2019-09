Aixtron bringt neue Wafer-Produktionsanlage an den Markt

Aixtron hat auf einer Messe in Japan eine neue Anlage für die Großserienproduktion von Epitaxie-Wafern vorgestellt. Man habe für die Anlage mit der Bezeichnung AIX G5 WW C „bereits Aufträge von mehreren Kunden erhalten und darüber hinaus Demonstrationen für weitere Kunden erfolgreich durchgeführt”, teilt das TecDAX-notierte Unternehmen aus Aachen am Montag mit. Mit den Anlagen nimmt der Konzern die Trends unter anderem im ...