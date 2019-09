Die nächste Phase der Arbeiten zur Bestätigung und Ausweitung der Ressource von 2,5 Mio. Unzen Gold auf dem Ziel Oxide Korbel steht aber im Fokus und hier will das Unternehmen Rückspülbohrungen und Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 25.000 Metern vornehmen! Damit sollen die bekannten Ressourcen in den Bereichen Block A und B genauer bestimmt und ausgeweitet werden sowie erste Testbohrungen auf den Zielbereichen C und D erfolgen. Diese weisen im Vergleich zu den bisher abgebohrten Bereichen sogar größere und stärkere IP-Anomalien (Induced Polarization) auf, sodass Nova hier das Potenzial auf eine erhebliche Ausweitung der Oxide Korbel-Ressource sieht.

Darüber hinaus will Nova weitere vielversprechende Ziele wie RPM und Shoeshine ebenfalls mit Bohrungen testen, um signifikante historische Bohrergebnisse zu bestätigen. Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen z.B. gemeldet, dass die Neuuntersuchung einiger Bohrkerne von RPM einen Vererzungsabschnitt von 120,4 Metern Länge mit durchschnittlich 1,02 Gramm Gold pro Tonne ergab! Und dieser ist Teil eines Abschnitts von insgesamt 177,39 Metern mit durchschnittlich 0,79 g/t Gold.

Die neuen Bohrungen sollen anlaufen, sobald die nötigen Genehmigungen vorliegen. Bis dahin wird Nova Minerals aber wohl noch weitere Explorationsergebnisse von Estelle vorlegen können, die bislang noch ausstehen.

Thompson Brothers Lithium-Projekt

In Bezug auf das Lithiumprojekt Thompson Brothers, das von der Nova-Tochter Snow Lake Resources betrieben wird, untersucht das Unternehme die Möglichkeit, das Erz des Projekts ohne weitere Verarbeitung (DSO) direkt an die Tanco-Mine der Tanco Mining Corporation of Canada zu liefern. Dazu trafen sich vor Kurzem Nova Minerals-Vertreter mit Offiziellen von Tanco zu weiteren Gesprächen, bei denen man zu dem Schluss kam, dass Tanco das gesamte Spodumen-Material, das Snow Lake liefern könnte, abnehmen würde. Allerdings wurde noch keine offizielle Abnahmevereinbarung erzielt und auch der Preisfindungsmechanismus noch nicht etabliert.

Dieses Material soll zunächst für Flotationstests in der Tanco-Mine verwendet werden und würde für Snow Lake bzw. Nova Minerals die Möglichkeit darstellen, zu niedrigen Kosten ins Geschäft zu kommen.

Snow Lake hat zudem auf Thompson Brothers eine Neuordnung und Neubeprobung der ersten, im Jahr 2017 dort durchgeführten Bohrungen vorgenommen, um Lücken in der bisherigen Kernbeprobung zu schließen und die Untersuchungen auf den Standard des Jahres 2018 zu bringen. Die Proben wurden bereits zur Analyse an ein Labor verschickt, sodass die Ergebnisse in Kürze vorliegen dürften. Diese werden dann Teil einer neuen Ressourcenstudie, die man Ende 2019 oder Anfang 2020 veröffentlichen will. Darüber hinaus sollen technische Bohrungen durchgeführt werden, die die Entnahme geplanter Großproben vorbereiten sollen. Diese Arbeiten sollen noch diese Woche angestoßen werden. Wenn die nötigen Genehmigungen vorliegen, will Snow Lake so dann zwischen 3.000 und 6.000 Tonnen an Spodumenmaterial gewinnen.

Gleichzeitig hat man sich entschlossen, verfügbares Kapital erst einmal für die Weiterentwicklung des Projekts zu verwenden, bevor man das Listing von Snow Lake in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen ist nämlich der Überzeugung, dass ein späterer Börsengang mit einem weiter fortgeschrittenen Projekt den Aktionären höhere Werte bescheren dürfte. Snow Lake erfüllt mittlerweile alle Anforderungen für ein solches Listing und kann nach Aussage des Unternehmens jederzeit an die Börse gehen.

Officer Hill-Projekt

Wie Novas Managing Director Avi Kimelman zudem erklärte, habe man zuletzt wieder sehr ermutigende Gespräche mit Joint Venture-Partner Newmont Goldcorp (WKN 853823) zum Officer Hill-Goldprojekt geführt, an dem Newmont mittlerweile 70% hält. Auch hier stehen noch Bohrergebnisse aus, die Nova präsentieren wird, sobald sie vorliegen.

