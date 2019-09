Covestro mit Ausbruchsversuch!

Bis Anfang 2018 hielt sich Covestro wie so viele andere Titel in einem langjährigen Aufwärtstrend auf und markierte um 95,78 Euro schließlich seinen Höhepunkt. Nach einem Doppelhoch in diesem Bereich übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten die Aktie noch im selben Jahr um über 56 Prozent auf ein Verlaufstief von 41,51 Euro abwärts. Auch in diesem Jahr kamen weitere Verluste hinzu, Mitte August wurde ein Tiefstand von 37,30 Euro gemessen. Doch die Abwärtsdynamik hat merklich abgenommen, seit dem Frühjahr versuchen Investoren sogar eine Trendwende in der Covestro-Aktie herbeizuführen. Aktuell notiert das Wertpapier an einer wichtigen Schaltmarke für den erfolgreichen Abschluss des in den letzten Monaten aufgebauten Bodens, der wiederum erfolgversprechende Handelsansätze bietet.