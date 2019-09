FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas schwächer tendiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0925 US-Dollar und damit moderat weniger als am Morgen. Starke Kursschwankungen blieben aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0935 Dollar festgesetzt.

Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten dem Euro keine klare Richtung geben. Grundsätzlich spiegelten die Daten ein schwächeres Wirtschaftswachstum bei zugleich abnehmender Inflation wider.