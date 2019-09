Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,13 Prozent auf 174,04 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erhöhte sich auf minus 0,57 Prozent. In anderen Ländern in Europa verlief der Handel überwiegend ähnlich.

Am Markt war die Rede von fehlenden entscheidenden Impulsen. Auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten dem Markt keine klare Richtung geben. Grundsätzlich spiegelten die Daten ein schwächeres Wirtschaftswachstum bei zugleich abnehmender Inflation wider.