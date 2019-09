Das Biotech-Unternehmen 4SC hat auf dem European Society for Medical Oncology Congress 2019 in Barcelona Daten des ersten Teils einer klinischen Phase Ib/II-Studie vorgelegt. Im Zuge der Studie werden 40 Patienten mit Domatinostat in Kombination mit Pembrolizumab behandelt, die Daten beziehen sich auf die letzte Datenauswertung mit 23 Patienten per Mitte Juni.„Domatinostat in Kombination mit Pembrolizumab war sicher und gut ...