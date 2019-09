UBM Development meldet den endgültigen Abschluss des Verkaufs zweier Hotels im Disneyland Paris. Der Verkauf an ein 50/50 Joint Venture zwischen dem britischen Private Equity Fondsmanager Benson Elliot Capital Management und Schroder Real Estate Hotels (ehemals Algonquin) sei per 27. September erfolgreich abgeschlossen worden, so das österreichische Immobilien-Unternehmen am Montag. Den Verkaufspreis beziffert die Gesellschaft auf ...