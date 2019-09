Anzeige

Die Alibaba-Aktie war seit Ende Juni immer wieder daran gescheitert, den Widerstand bei 180,00 US-Dollar zu überwinden. In der Vorwoche konnte der Kurs die Hürde endlich überwinden und in der Spitze bis auf 184,13 US-Dollar vordringen. Für einen Moment sah es so aus, als sei der Widerstand damit überwunden und der Weg zum Hoch vom 3. Mai bei 195,72 US-Dollar ...