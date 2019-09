Anzeige

Nach Monaten der Schwäche können die Käufer bei der Covestro-Aktie seit Mitte August wieder punkten und eine Aufwärtsbewegung vollziehen. Ihr gelang es Anfang September, die 50-Tagelinie zu überwinden und bis zum 16. September auf ein Hoch bei 45,71 Euro anzusteigen.

Im Anschluss an das Septemberhoch ging die Aktie in der zweiten Monatshälfte in eine Korrektur über. Sie verlief bislang in