Instone Real Estate meldet den Verkauf eines Immobilienprojekts in Düsseldorf. „Noch vor Baustart erwirbt die Wohnbau GmbH die 221 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 16.500 Quadratmetern, die Instone in zentraler Düsseldorfer Lage am Niederkasseler Lohweg 20 errichten wird”, kündigt das Essener Unternehmen am Montag an. Finanzielle Details nennt man nicht, es sei Stillschweigen vereinbart worden.„Das Projekt in ...