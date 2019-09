Die Österreicher haben gewählt, Sebastian Kurz‘ Volkspartei hat gewonnen – und ZDF-Moderator Claus Kleber glaubt, ihm nun sagen zu müssen, was jetzt „das Richtige“ für den künftigen Kanzler zu tun sei. Hier der Wortlaut eines denkwürdigen Interviews im ZDF heute journal. Kleber: Und wir erreichen den Wahlgewinner in der Hofburg in Wien. Einen schönen guten

Der Beitrag Kurz: „Österreichs Wählern verpflichtet, nicht dem Ausland und irgendwelchen Medienvertretern“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.