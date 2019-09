Gut ein Jahr her markierte die Apple-Aktie ihr letztes großes Verlaufs- und Jahreshoch bei 233,47 US-Dollar, ging ab Anfang Oktober aber in eine Korrektur über. Die Folge bis Ende Dezember waren schließlich Abgaben zurück auf den langfristigen Aufwärtstrend um 142,00 US-Dollar. Seitdem hat der Wert die überwiegenden Verluste fast wieder komplett aufgearbeitet, aber eben noch nicht ganz. Dies könnte sich aber noch rasch ändern, vorbörslich ist der Wert stark nachgefragt und setzt offenbar zu einem Kursanstieg über den seit drei Wochen anhaltenden Abwärtstrend an. Auf der Unterseite wird die Apple-Aktie durch die Horizontalunterstützung bei grob 216,50 US-Dollar gestützt. Bereits long investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen, ihre Stopps enger anzuziehen.