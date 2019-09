In den ersten beiden Quartalen 2019 verzeichnete GW Pharmaceuticals überraschend große Erfolge mit den Verkaufszahlen von Epidiolex® (einem cannabidiolbasierten Präparat zur Behandlung von Patienten mit den Epilepsie-Erkrankungen Lennox-Gastaut-Syndrom und Dravet-Syndrom). Im Vorfeld der Einführung von Epidiolex® war man sich auf Seiten der Analysten nicht sicher, was man von dem Ganzen zu erwarten hatte. Die beiden ersten Quartale schienen die Bedenken eigentlich aus dem Weg geräumt zu haben. Im Cannabis-Sektor dominieren jedoch aktuell Vorsicht und Zurückhaltung den Handel. Und so wirft bereits die Veröffentlichung der Daten für das Septemberquartal ihre Schatten voraus und mit Blick auf das noch immer ambitionierte Kursniveau ist die Nervosität offenkundig gestiegen. Zentrale Frage: Kann GW Pharmaceuticals die hohe Wachstumsdynamik auch im weiteren Jahresverlauf halten? Bis zu endgültigen Veröffentlichung der Q3-Daten dürfte die Ungewissheit anhalten.

Vor kurzem erhielt GW Pharmaceuticals „Grünes Licht“ für die Zulassung von (!) Epidyolex® auf EU-Ebene. Epidyolex® ist das in den USA bereits erfolgreich vermarktete und vertriebene Epidiolex®. So überraschend kam diese positive Entscheidung der EU-Kommission nicht. Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht zu konkreten Vermarktungsstrategien (wie z.B. Preisgestaltung etc.) geäußert. Der Markteintritt in den großen europäischen Märkten könnte aber wohl noch im laufenden Jahr erfolgen. Die Nachricht über den positiven Entscheid der EU-Kommission gab dem Aktienkurs aber auch nur kurz Auftrieb.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie nach wie vor auf der Suche nach einem Boden. Vom markanten Bewegungshoch nahe der 200 US-Dollar hat sie sich deutlich entfernt. Und auch die wichtige Marke von 180,0 US-Dollar ist aktuell in weite Ferne gerückt. Zuletzt wurden die 200-Tage-Linie sowie die wichtige Unterstützung von 140,0 US-Dollar unterschritten. Aktuell steht der nächste Unterstützungsbereich bei 120,0 US-Dollar im Feuer. Ob dieser halten wird, bleibt abzuwarten. In der aktuellen von Unsicherheit geprägten Gemengelage haben es „Cannabis-Aktien“ schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Dynamik der Korrektur ist hoch. Insofern könnte es für GW Pharmaceuticals durchaus noch einmal zum Test der Tiefs aus dem Dezember letzten Jahres kommen. Ein Test der Zone 100 / 92 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen.