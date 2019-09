Knorr-Bremse trennt sich von der Powertech-Sparte und verkauft diese an Radial Capital Partners. Man habe heute einen Vertrag über die Veräußerung des Geschäftsbereichs unterzeichnet, meldet die Gesellschaft am Montag. Zu den finanziellen Details macht man keine konkreten Angaben, spricht allerdings von einem „negativen Kaufpreis”. In der Sparte hatte Knorr-Bremse im vergangenen Jahr 90 Millionen Euro umgesetzt und vor Zinsen ...