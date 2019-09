Gute Aussichten für Monument Mining (TSX-V MMY / FRA D7Q1) in Australien. Eine vor einiger Zeit in Auftrag gegebene strukturgeologische 3D-Zielfindungsstudie hat jetzt bestätigt, dass auf dem Murchison-Goldprojekt des Unternehmens in Australien sowohl im Abfallen bekannter Vererzungstrends als auch regional noch über signifikantes Potenzial besteht.

Die jetzt identifizierten Ziele im Abfallen der bekannten Vererzung könnte auf kurze Sicht die beste Chance auf weitere Goldentdeckungen sowie eine Ausweitung der Ressourcenbasis des Murchison-Projekts bieten, hieß es. Monument hatte die Studie von den führenden Strukturgeologen Dr. Jun Cowan und Dr. Oliver Kreuzer (X-plore GeoConsulting), die von Dr. Amanda Buckingham (Fathom Geophysics) unterstützt wurden, durchführen lassen.